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AGENDA · Bias

Concours de pêche des Fêtes Bias

dimanche 12 juillet 2026 · Bias

Concours de pêche des Fêtes Bias

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Étang de Bourg-le-Vieux
Ville
40170 Bias
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Bias

Concours de pêche des Fêtes

Étang de Bourg-le-Vieux Bias Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Concours de Pêche
Pré-inscription 06 51 42 84 47   .

Étang de Bourg-le-Vieux Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 42 84 47 

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English : Concours de pêche des Fêtes

L’événement Concours de pêche des Fêtes Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan

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