AGENDA · Bias
Concours de pêche des Fêtes Bias
dimanche 12 juillet 2026 · Bias
Informations pratiques
Bias
Concours de pêche des Fêtes
Étang de Bourg-le-Vieux Bias Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Concours de Pêche
Pré-inscription 06 51 42 84 47 .
Étang de Bourg-le-Vieux Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 42 84 47
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English : Concours de pêche des Fêtes
L’événement Concours de pêche des Fêtes Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan
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