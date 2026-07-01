Informations pratiques

Bias

Concours de pêche des Fêtes

Étang de Bourg-le-Vieux Bias Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Concours de Pêche

Pré-inscription 06 51 42 84 47 .

Étang de Bourg-le-Vieux Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 42 84 47

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English : Concours de pêche des Fêtes

L’événement Concours de pêche des Fêtes Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan