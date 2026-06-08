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Visite guidée au Domaine de Senelles Domaine de Senelles Bias

Visite guidée au Domaine de Senelles Domaine de Senelles Bias

Visite guidée au Domaine de Senelles Domaine de Senelles Bias samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Domaine de Senelles

Adresse : 14 Rue Clémentine Steef

Ville : 47300 Bias

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Bias

Visite guidée au Domaine de Senelles

Domaine de Senelles 14 Rue Clémentine Steef Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 11:15:00

Date(s) :
2026-07-11

Surnommé le château aux assiettes , le Domaine de Senelles est un monument atypique au cœur du Lot-et-Garonne. Laissé à l’abandon pendant des décennies, le domaine a bénéficié d’importants travaux de restauration et de reconstitution en 2024 et 2025. Venez découvrir l’histoire de ce domaine insolite au travers de nos visites guidées !
Billets en vente à l’Office de Tourisme Vallée du Lot-et-Garonne.   .

Domaine de Senelles 14 Rue Clémentine Steef Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01  culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Visite guidée au Domaine de Senelles

L’événement Visite guidée au Domaine de Senelles Bias a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne

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