Atelier origami Micro-Folie Bias Bias

Bias

Atelier origami

Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Le saviez-vous ? Monet était fasciné par l’art japonais ! Tous les jeudis à partir de 14h, venez vous initier à l’art de l’origami pour recréer les nénuphars du peintre. Gratuit .

Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Atelier origami

L’événement Atelier origami Bias a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée du Lot et Garonne