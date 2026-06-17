Atelier origami Micro-Folie Bias Bias
Atelier origami Micro-Folie Bias Bias mercredi 15 juillet 2026.
Bias
Atelier origami
Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Le saviez-vous ? Monet était fasciné par l’art japonais ! Tous les jeudis à partir de 14h, venez vous initier à l’art de l’origami pour recréer les nénuphars du peintre. Gratuit .
Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Atelier origami
L’événement Atelier origami Bias a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée du Lot et Garonne
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