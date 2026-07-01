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AGENDA · Bias

Concours de pétanque Bias

lundi 13 juillet 2026 · Bias

Concours de pétanque Bias

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Camping Le Tatou
Ville
40170 Bias
Département
Landes
Tarif

Bias

Concours de pétanque

Camping Le Tatou Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Concours de pétanque
Inscription sur place   .

Camping Le Tatou Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan

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