Informations pratiques

Bias

Concours de pétanque

Camping Le Tatou Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Concours de pétanque

Inscription sur place .

Camping Le Tatou Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan