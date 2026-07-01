AGENDA · Bias
Concours de pétanque Bias
lundi 13 juillet 2026 · Bias
Informations pratiques
Bias
Concours de pétanque
Camping Le Tatou Bias Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Concours de pétanque
Inscription sur place .
Camping Le Tatou Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan
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