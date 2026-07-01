Informations pratiques

Bias

Feu d’artifice des Fêtes

Airial de l’église Bias Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13 23:15:00

Date(s) :

2026-07-13

Venez assister au plus beau feu d’artifice du canton au mois de juillet ! .

Airial de l’église Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice des Fêtes

L’événement Feu d’artifice des Fêtes Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan