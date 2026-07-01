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AGENDA · Bias

Feu d’artifice des Fêtes Bias

mardi 14 juillet 2026 · Bias

Feu d’artifice des Fêtes Bias

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Adresse
Airial de l'église
Ville
40170 Bias
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Bias

Feu d’artifice des Fêtes

Airial de l’église Bias Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13 23:15:00

Date(s) :
2026-07-13

Venez assister au plus beau feu d’artifice du canton au mois de juillet !   .

Airial de l’église Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44 

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English : Feu d’artifice des Fêtes

L’événement Feu d’artifice des Fêtes Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan

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