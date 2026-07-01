AGENDA · Bias
Feu d’artifice des Fêtes Bias
mardi 14 juillet 2026 · Bias
Informations pratiques
Bias
Feu d’artifice des Fêtes
Airial de l’église Bias Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13 23:15:00
Date(s) :
2026-07-13
Venez assister au plus beau feu d’artifice du canton au mois de juillet ! .
Airial de l’église Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 24 15 44
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English : Feu d’artifice des Fêtes
L’événement Feu d’artifice des Fêtes Bias a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan
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