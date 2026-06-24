Atelier-conte La mare aux nénuphars Micro-Folie Bias Bias

Informations pratiques

Bias

Atelier-conte La mare aux nénuphars

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez écouter l’histoire de Rainette, la petite grenouille de Monet,

et aidez-la à retrouver sa mare dans le jardin de Giverny !

À partir de 3 ans, sur inscription .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Atelier-conte La mare aux nénuphars

L’événement Atelier-conte La mare aux nénuphars Bias a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne