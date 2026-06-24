Atelier Au fil des nénuphars Micro-Folie Bias Bias

Informations pratiques

Bias

Atelier Au fil des nénuphars

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Il faut du temps pour faire éclore les nénuphars… Venez découvrir cette plante qui passionnait Monet et testez votre patience en brodant votre nénuphar !

À partir de 8 ans .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Atelier Au fil des nénuphars

L’événement Atelier Au fil des nénuphars Bias a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne