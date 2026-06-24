UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bias

Atelier Au fil des nénuphars Micro-Folie Bias Bias

mercredi 22 juillet 2026 · Micro-Folie Bias · Bias

Atelier Au fil des nénuphars Micro-Folie Bias Bias

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Micro-Folie Bias
Adresse
10 Avenue Serge Dubois
Ville
47300 Bias
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Bias

Atelier Au fil des nénuphars

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Il faut du temps pour faire éclore les nénuphars… Venez découvrir cette plante qui passionnait Monet et testez votre patience en brodant votre nénuphar !

À partir de 8 ans   .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01  culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Au fil des nénuphars

L’événement Atelier Au fil des nénuphars Bias a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne

À voir aussi à Bias (Lot-et-Garonne)