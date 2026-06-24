Expérience Les rêves des impressionnistes Micro-Folie Bias Bias
Expérience Les rêves des impressionnistes Micro-Folie Bias Bias vendredi 17 juillet 2026.
Bias
Expérience Les rêves des impressionnistes
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-08-28 15:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Tous les vendredis de 14h30 à 15h30, laissez vos tout-petits plonger au cœur des chefs-d’œuvre impressionnistes pour une première rencontre magique avec la création artistique ! .
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Expérience Les rêves des impressionnistes
L’événement Expérience Les rêves des impressionnistes Bias a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne
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