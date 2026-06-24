Expérience Les rêves des impressionnistes Micro-Folie Bias Bias

Bias

Expérience Les rêves des impressionnistes

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Tous les vendredis de 14h30 à 15h30, laissez vos tout-petits plonger au cœur des chefs-d’œuvre impressionnistes pour une première rencontre magique avec la création artistique ! .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Expérience Les rêves des impressionnistes

L’événement Expérience Les rêves des impressionnistes Bias a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne