UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bias

Exposition de peintures et de photographies Bias

samedi 15 août 2026 · Bias

Exposition de peintures et de photographies Bias

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
AIRIAL DE BIAS CENTRE BIAS
Ville
40170 Bias
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Bias

Exposition de peintures et de photographies

AIRIAL DE BIAS CENTRE BIAS Bias Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-30 19:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Exposition tous les jours de 16/19h30, + le dimanche 10/12h (jour de marché) et le vendredi 19/22h   .

AIRIAL DE BIAS CENTRE BIAS Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 21 50  cdmartins@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peintures et de photographies

L’événement Exposition de peintures et de photographies Bias a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Mimizan

À voir aussi à Bias (Landes)