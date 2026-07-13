Informations pratiques

Bias

Exposition de peintures et de photographies

AIRIAL DE BIAS CENTRE BIAS Bias Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-30 19:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Exposition tous les jours de 16/19h30, + le dimanche 10/12h (jour de marché) et le vendredi 19/22h .

AIRIAL DE BIAS CENTRE BIAS Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 21 50 cdmartins@outlook.fr

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English : Exposition de peintures et de photographies

L’événement Exposition de peintures et de photographies Bias a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Mimizan