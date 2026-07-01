Exposition de peintures et de sculptures, Chapelle de Rosquelfen, Bon Repos sur Blavet
samedi 25 juillet 2026 · Chapelle de Rosquelfen · Bon Repos sur Blavet
Informations pratiques
Exposition de peintures et de sculptures 25 juillet – 2 août Chapelle de Rosquelfen Côtes-d’Armor
Entrée gratuite ; tombola : 2 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00
Cette exposition est réalisée par les artistes locaux, peintres, dessinateurs et sculpteurs de la commune et des environs immédiats. Une tombola est organisée pour tenter de gagner un tableau offert par l’un des artistes. C’est aussi l’occasion de découvrir la chapelle qui accueille l’événement.
Chapelle de Rosquelfen Rosquelfen Bon Repos sur Blavet 22570 Laniscat Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 67 38 14 »}]
Une exposition d’artiste locaux dans la chapelle de Rosquelfen Exposition chapelle
@PAH des Rohan
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