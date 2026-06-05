Exposition Entre terre et mer Bon Repos sur Blavet
Exposition Entre terre et mer Bon Repos sur Blavet samedi 25 juillet 2026.
Bon Repos sur Blavet
Exposition Entre terre et mer
Chapelle de Rosquelfen Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-25
Exposition de peinture, sculpture et photo à la chapelle de Rosquelfen
Org. Les Amis de la Chapelle de Rosquelfen .
Chapelle de Rosquelfen Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 05 83 86
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English :
L’événement Exposition Entre terre et mer Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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