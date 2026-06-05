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Exposition Entre terre et mer Bon Repos sur Blavet

Exposition Entre terre et mer Bon Repos sur Blavet samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Chapelle de Rosquelfen

Ville : 22570 Bon Repos sur Blavet

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Bon Repos sur Blavet

Exposition Entre terre et mer

Chapelle de Rosquelfen Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-25

Exposition de peinture, sculpture et photo à la chapelle de Rosquelfen

Org. Les Amis de la Chapelle de Rosquelfen   .

Chapelle de Rosquelfen Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 05 83 86 

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English :

L’événement Exposition Entre terre et mer Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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