Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles Salle Le Foyer Le Pouliguen
Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles Salle Le Foyer Le Pouliguen samedi 16 mai 2026.
Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles
Salle Le Foyer 1 rue Paul Lesage Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Admirez les peintures et maquettes des adhérents et amis de l’association du Quai des Voiles. .
Salle Le Foyer 1 rue Paul Lesage Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 54 00 27
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L’événement Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44