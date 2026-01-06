Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles Salle Le Foyer Le Pouliguen

Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles

Salle Le Foyer 1 rue Paul Lesage Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Admirez les peintures et maquettes des adhérents et amis de l’association du Quai des Voiles. .

Salle Le Foyer 1 rue Paul Lesage Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 54 00 27

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English :

L’événement Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44