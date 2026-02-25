Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles, Salle Le Foyer, Le pouliguen
Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles, Salle Le Foyer, Le pouliguen samedi 16 mai 2026.
Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles 16 et 17 mai Salle Le Foyer Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T20:00:00+02:00
Admirez les peintures et maquettes des adhérents et amis de l’association du Quai des Voiles.
Salle Le Foyer 1 rue Paul Lesage 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 54 00 27 »}]
Admirez les peintures et maquettes des adhérents et amis de l’association du Quai des Voiles. CULTURE EXPOSITION
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