Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles, Salle Le Foyer, Le pouliguen

Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles 16 et 17 mai Salle Le Foyer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T20:00:00+02:00

Admirez les peintures et maquettes des adhérents et amis de l’association du Quai des Voiles.

Salle Le Foyer 1 rue Paul Lesage 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 54 00 27 »}]

Admirez les peintures et maquettes des adhérents et amis de l’association du Quai des Voiles. CULTURE EXPOSITION