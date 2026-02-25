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Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles, Salle Le Foyer, Le pouliguen

Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles, Salle Le Foyer, Le pouliguen

Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles, Salle Le Foyer, Le pouliguen samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle Le Foyer

Adresse : 1 rue Paul Lesage 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles 16 et 17 mai Salle Le Foyer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T20:00:00+02:00

Admirez les peintures et maquettes des adhérents et amis de l’association du Quai des Voiles.

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Admirez les peintures et maquettes des adhérents et amis de l’association du Quai des Voiles. CULTURE EXPOSITION

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