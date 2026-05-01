Exposition de peintures Nature et Fantaisies Saint-Paul Chazelles
Exposition de peintures Nature et Fantaisies Saint-Paul Chazelles jeudi 14 mai 2026.
Chazelles
Exposition de peintures Nature et Fantaisies
Saint-Paul Eglise de SAINT PAUL Chazelles Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Exposition de peintures par l’artiste Christine PIC, Atypique’Pic , avec des démonstrations diverses.
.
Saint-Paul Eglise de SAINT PAUL Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine chats.huants.chazelles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Painting exhibition by artist Christine PIC, Atypique’Pic , with various demonstrations.
L’événement Exposition de peintures Nature et Fantaisies Chazelles a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord