Exposition de peintures Nature et Fantaisies Saint-Paul Chazelles

Chazelles

Exposition de peintures Nature et Fantaisies

Saint-Paul Eglise de SAINT PAUL Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Exposition de peintures par l’artiste Christine PIC, Atypique’Pic , avec des démonstrations diverses.

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Saint-Paul Eglise de SAINT PAUL Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine chats.huants.chazelles@gmail.com

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English :

Painting exhibition by artist Christine PIC, Atypique’Pic , with various demonstrations.

L’événement Exposition de peintures Nature et Fantaisies Chazelles a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord