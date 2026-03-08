Exposition de peintures réalisées avec divers médiums

4 place jean moulin Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-16

Venez découvrir l’exposition de peintures proposée par l’association Arts de la Haute Lande, un voyage artistique au cœur de la créativité locale.

Venez échanger avec les artistes lors d’une rencontre le mercredi 18 mars de 15h -17h

Venez découvrir l’exposition de peintures proposée par l’association Arts de la Haute Lande, un voyage artistique au cœur de la créativité locale.

Laissez-vous emporter par la richesse des couleurs, la diversité des styles et la sensibilité des œuvres présentées.

Venez échanger avec les artistes lors d’une rencontre le mercredi 18 mars de 15h -17h .

4 place jean moulin Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peintures réalisées avec divers médiums

Come and discover an exhibition of paintings by the Arts de la Haute Lande association, an artistic journey to the heart of local creativity.

Come and meet the artists on Wednesday March 18, 3pm 5pm

L’événement Exposition de peintures réalisées avec divers médiums Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Morcenx