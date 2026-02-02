Exposition de peintures, sculptures et photographies de fresques Beach Art Maison Louis David Andernos-les-Bains

Exposition de peintures, sculptures et photographies de fresques Beach Art

Maison Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-24

Découvrez les peintures, sculptures et photographies de fresques Beach Art par Andernos Montmartre Carrefour des Arts dans les 3 salles de la Maison Louis David, arborée d’un joli jardin, dans le centre ville.

Les horaires d’ouverture sont à la discrétion des artistes.

Accès libre .

Maison Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

