Bidart

Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB

Galerie Pili Tafernaberry Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 17:00:00

fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :

2026-08-31

Peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB .

Galerie Pili Tafernaberry Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture@bidart.fr

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English : Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB

L’événement Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB Bidart a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bidart