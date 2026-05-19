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Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB Bidart

Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB Bidart lundi 31 août 2026.

Adresse : Galerie Pili Tafernaberry

Ville : 64210 Bidart

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 31 août 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bidart

Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB

Galerie Pili Tafernaberry Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 17:00:00
fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :
2026-08-31

Peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB   .

Galerie Pili Tafernaberry Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   culture@bidart.fr

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English : Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB

L’événement Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB Bidart a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bidart

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