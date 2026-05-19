Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB Bidart
Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB Bidart lundi 31 août 2026.
Bidart
Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB
Galerie Pili Tafernaberry Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 17:00:00
fin : 2026-09-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-31
Peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB .
Galerie Pili Tafernaberry Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture@bidart.fr
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English : Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB
L’événement Exposition de peintures, sculptures, photographies et performances des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Pays-Basque ESAPB Bidart a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bidart
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