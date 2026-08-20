Exposition de peintures « Sous le signe de la vie », Les Ateliers des Forges, Perreuil

Informations pratiques

Exposition de peintures « Sous le signe de la vie » 19 et 20 septembre Les Ateliers des Forges Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Sous le signe de la vie qui renaît des cendres, cette exposition réunit une vingtaine de peintures réalisées par des enfants venus d’horizons lointains : Afrique, Amérique latine, Inde, Roumanie…

Leur regard, leur imagination et la beauté de leurs couleurs témoignent d’une force plus grande que l’épreuve. Ici, la vie l’emporte, toujours, et fait naître confiance, espérance et élan vers demain.

L’association Constellation, née il y a trente ans d’un rêve devenu réalité, poursuit aujourd’hui son chemin aux côtés de plus de 1 000 enfants fragilisés par la pauvreté.

Une invitation à regarder, à ressentir, et peut-être même à créer à son tour au coeur des Forges de Perreuil.

Les Ateliers des Forges 292 route départementale 984 Les Forges 71510 Perreuil Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 98 13 93 https://lesateliersdesforges.com/ https://www.facebook.com/lesateliersdesforges/;https://www.instagram.com/lesateliersdesforges/ Les Ateliers des Forges sont un écosystème artistique et technique au service de l’art et de la culture implanté dans une ancienne usine industrielle située à l’entrée de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau.

Les Ateliers des Forges accueillent tout au long de l’année des artistes, essentiellement du spectacle vivant (théâtre, musique, chant, cirque…). Aujourd’hui, l’association élargit son champ aux arts visuels.

Depuis 2023, l’association est labellisée « petit lieu de diffusion en milieu rural » par le département de Saône et Loire.

L’association partage le site des Forges de Perreuil avec d’autres associations et entreprises liées au monde artistique et culturel. Elle est inscrite comme Tiers Lieu en Bourgogne Franche Comté. Depuis 2024, l’élargissement des lieux disponibles sur place permet des extensions du champ d’activité, avec notamment une dimension environnementale et patrimoniale.

L’association est largement ouverte sur le territoire et favorise la rencontre entre le public local et les artistes, par des sorties de résidence et des actions de médiation.

Une équipe permanente pluridisciplinaire habite et anime le lieu. Elle s’engage avec les artistes et les porteurs de projet pour donner forme à leur rêve. Gare TGV Le Creusot-Montchanin- Montceau à 10 minutes en voiture

Voie verte à 200m

Parking à l’extérieur en face de l’entrée du site et parking à l’intérieur du site

Sous le signe de la vie qui renaît des cendres, cette exposition réunit une vingtaine de peintures réalisées par des enfants venus d’horizons lointains : Afrique, Amérique latine, Inde, Roumanie…

©Constellation