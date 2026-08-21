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AGENDA · Wassy

Exposition de peintures Wassy les 19 et 20 septembres 2026 Wassy

samedi 19 septembre 2026 · Wassy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Les Halles
Ville
52130 Wassy
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Wassy

Exposition de peintures Wassy les 19 et 20 septembres 2026

Les Halles Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
L’École de Dessin Peinture Francois Pernot de Wassy vous propose une exposition de Peinture les19 & 20 septembre 2026 de 10 à 18h aux Halles de Wassy.
Artiste à l’honneur: Pierre PERRIER
Entrèe gratuite Tombola et démo en direct par les élèves   .

Les Halles Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90 

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English :

L’événement Exposition de peintures Wassy les 19 et 20 septembres 2026 Wassy a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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