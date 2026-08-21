Exposition de peintures Wassy les 19 et 20 septembres 2026 Wassy
samedi 19 septembre 2026 · Wassy
Informations pratiques
Wassy
Exposition de peintures Wassy les 19 et 20 septembres 2026
Les Halles Wassy Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
L’École de Dessin Peinture Francois Pernot de Wassy vous propose une exposition de Peinture les19 & 20 septembre 2026 de 10 à 18h aux Halles de Wassy.
Artiste à l’honneur: Pierre PERRIER
Entrèe gratuite Tombola et démo en direct par les élèves .
Les Halles Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition de peintures Wassy les 19 et 20 septembres 2026 Wassy a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne