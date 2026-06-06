Exposition de PERRIER Jean, David Virginie RD 25 Lieu-Dit La Coubre La Tremblade

lundi 7 septembre 2026 · RD 25 Lieu-Dit La Coubre · La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Exposition de PERRIER Jean, David Virginie

RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-07

Exposition de Sculpture

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RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 26 42 pharedelacoubre@latremblade.fr

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English :

Sculpture Exhibition

L’événement Exposition de PERRIER Jean, David Virginie La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie de La Tremblade