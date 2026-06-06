AGENDA · La Tremblade
Exposition de PERRIER Jean, David Virginie RD 25 Lieu-Dit La Coubre La Tremblade
lundi 7 septembre 2026 · RD 25 Lieu-Dit La Coubre · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Exposition de PERRIER Jean, David Virginie
RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-07
Exposition de Sculpture
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RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 26 42 pharedelacoubre@latremblade.fr
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English :
Sculpture Exhibition
L’événement Exposition de PERRIER Jean, David Virginie La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie de La Tremblade
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