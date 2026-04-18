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La grande dictée Ronçoise Ronce-les-Bains La Tremblade

La grande dictée Ronçoise Ronce-les-Bains La Tremblade lundi 17 août 2026.

Lieu : Ronce-les-Bains

Adresse : La pinède Avenue de la Cèpe

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

La Tremblade

La grande dictée Ronçoise

Ronce-les-Bains La pinède Avenue de la Cèpe La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

La grande dictée Ronçoise
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Ronce-les-Bains La pinède Avenue de la Cèpe La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 

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English :

La grande dictée Ronçoise

L’événement La grande dictée Ronçoise La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade

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