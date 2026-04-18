Soirée Salsa et Bachata Démonstration et initiation Place des Eiders La Tremblade
Soirée Salsa et Bachata Démonstration et initiation Place des Eiders La Tremblade samedi 15 août 2026.
La Tremblade
Soirée Salsa et Bachata Démonstration et initiation
Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez exercer vos talents de danseur !
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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
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English :
Come and practice your dancing skills!
L’événement Soirée Salsa et Bachata Démonstration et initiation La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade
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