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Concert Les révels Flyin Saucers Gumbo Special Place des Eiders La Tremblade

Concert Les révels Flyin Saucers Gumbo Special Place des Eiders La Tremblade mardi 11 août 2026.

Lieu : Place des Eiders

Adresse : Kiosque

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

La Tremblade

Concert Les révels Flyin Saucers Gumbo Special

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Une mixture unique qui trouve ses ingrédients dans la plupart des registres louisianais.
Dans le cadre des Révélations Musicales www.lesrevels.fr
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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 

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English :

A unique blend that finds its ingredients in most Louisiana registers.
As part of the Révélations Musicales program www.lesrevels.fr

L’événement Concert Les révels Flyin Saucers Gumbo Special La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade

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