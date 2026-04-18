Concert Les révels Flyin Saucers Gumbo Special Place des Eiders La Tremblade

La Tremblade

Concert Les révels Flyin Saucers Gumbo Special

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Une mixture unique qui trouve ses ingrédients dans la plupart des registres louisianais.

Dans le cadre des Révélations Musicales www.lesrevels.fr

.

Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique blend that finds its ingredients in most Louisiana registers.

As part of the Révélations Musicales program www.lesrevels.fr

L’événement Concert Les révels Flyin Saucers Gumbo Special La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade