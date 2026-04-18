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Vide grenier Vide bateaux Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

Vide grenier Vide bateaux Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade dimanche 16 août 2026.

Lieu : Quai d'honneur Jean Pierre Tallieu

Adresse : Port de La Tremblade

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Tremblade

Vide grenier Vide bateaux

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Vide grenier Vide bateaux organisation Association des Plaisanciers de La Tremblade
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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 87 03 36  plaisanciersdelatremblade@gmail.com

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English :

Vide grenier Vide bateaux organization: Association des Plaisanciers de La Tremblade

L’événement Vide grenier Vide bateaux La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade

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