Vide grenier Vide bateaux Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade
Vide grenier Vide bateaux Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade dimanche 16 août 2026.
La Tremblade
Vide grenier Vide bateaux
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide grenier Vide bateaux organisation Association des Plaisanciers de La Tremblade
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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 87 03 36 plaisanciersdelatremblade@gmail.com
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English :
Vide grenier Vide bateaux organization: Association des Plaisanciers de La Tremblade
L’événement Vide grenier Vide bateaux La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade
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