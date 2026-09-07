Exposition de photographies anciennes, Atelier Catherine Mathieu, Choisy-la-Victoire

Informations pratiques

Exposition de photographies anciennes 19 et 20 septembre Atelier Catherine Mathieu Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La commune de Choisy-La-Victoire et Catherine Mathieu sculptrice s’associent pour présenter une exposition de photographies d’archives des tiroirs de nos familles depuis le début du siècle dernier jusqu’aux années 60.

Cette exposition a pour objet de faire découvrir les techniques anciennes de la photographie à travers la mémoire des lieux, de leurs histoires et des personnes qui les ont habités.

Manifestation culturelle simultanée à la mairie du village et à l’atelier de Catherine.

A cette occasion, le photographe Cécil Mathieu interviendra le samedi 19 septembre à partir de 16h00 pour raconter et répondre aux questions sur son parcours professionnel de l’argentique au numérique.

Atelier Catherine Mathieu 53, rue Lombarde, 60190 Choisy la-victoire Choisy-la-Victoire 60190 Oise Hauts-de-France 0672948936 Atelier Catherine Mathieu de sculptures et céramiques

La commune de Choisy-La-Victoire et Catherine Mathieu sculptrice s’associent pour présenter une exposition de photographies d’archives des tiroirs de nos familles depuis le début du siècle dernier.

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