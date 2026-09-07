Exposition de photographies anciennes de la vie du village, Église Saint-Hilaire, Neaufles-Auvergny
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Hilaire · Neaufles-Auvergny
Informations pratiques
Exposition de photographies anciennes de la vie du village 19 et 20 septembre Église Saint-Hilaire Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
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Église Saint-Hilaire Rue de l’église, 27250 Neaufles Auvergny Neaufles-Auvergny 27250 Eure Normandie 06 49 09 54 33 Eglise du 16 siècle et son histoire. Parking sur place, accès aux personnes en situation d’handicap.
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Paul RABELLE©
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