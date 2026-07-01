Exposition de photographies anciennes : de l’après-guerre à nos jours, Eglise Saint-André, Appeville-Annebault
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-André · Appeville-Annebault
Informations pratiques
Exposition de photographies anciennes : de l’après-guerre à nos jours Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-André Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Expositions de photos anciennes
Eglise Saint-André 27290 Appeville-Annebault Appeville-Annebault 27290 Eure Normandie 06 37 20 10 75 http://www.appeville-annebault.fr Eglise du 16ème siècle classée au titre des monuments historiques en 1862. Elle est dédiée à l’apôtre André et se compose d’un chœur du XIVème siècle et d’une nef du XVIème parking à proximité
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©le belleguy alain