Exposition de photographies anciennes : de l’après-guerre à nos jours, Eglise Saint-André, Appeville-Annebault

Informations pratiques

Exposition de photographies anciennes : de l’après-guerre à nos jours Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-André Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Expositions de photos anciennes

Eglise Saint-André 27290 Appeville-Annebault Appeville-Annebault 27290 Eure Normandie 06 37 20 10 75 http://www.appeville-annebault.fr Eglise du 16ème siècle classée au titre des monuments historiques en 1862. Elle est dédiée à l’apôtre André et se compose d’un chœur du XIVème siècle et d’une nef du XVIème parking à proximité

Expositions de photos anciennes

©le belleguy alain