Vernissage de l’exposition de photographies sur le patrimoine naturel, Mairie, Appeville-Annebault

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition de photographies sur le patrimoine naturel Vendredi 18 septembre, 18h00 Mairie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition de photos sur le patrimoine naturel et les événements culturels de la commune le vendredi 18

Mairie 17 route de Bourneville, 27290 Appeville-Annebault Appeville-Annebault 27290 Eure Normandie 06 37 20 10 75

Accueil des nouveaux habitants en mairie et vernissage de l’expo photos sur le patrimoine naturel et les événements cultturels de la commune le vendredi 18

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