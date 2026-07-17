Exposition de photographies anciennes et visite du village « On donne la parole aux habitants », Parking, Saint-Julien-du-Verdon

Informations pratiques

Exposition de photographies anciennes et visite du village « On donne la parole aux habitants » Dimanche 20 septembre, 10h00 Parking Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Exposition de photographies anciennes et visite du village « On donne la parole aux habitants », animée par une guide-conférencière de la CCAPV.

Après une introduction historique proposée par la guide-conférencière, les habitants prennent le relais pour raconter leur village à travers leurs photographies, leurs souvenirs, leurs anecdotes et leurs expériences.

Une rencontre conviviale entre petite et grande histoire, où le patrimoine se découvre à travers la parole de celles et ceux qui le font vivre chaque jour.

RDV au parking à l’entrée du village.

Infos : 04 92 89 02 39 / saintandrelesalpes@verdontourisme.com

Parking 04170 Saint-Julien du verdon Saint-Julien-du-Verdon 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:saintandrelesalpes@verdontourisme.com »}]

Exposition de photographies anciennes et visite du village « On donne la parole aux habitants », animée par une guide-conférencière de la CCAPV.

©Verdon Pictures