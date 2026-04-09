Exposition de photographies Au-delà des DYS, rêve ta vie en couleurs Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit
Exposition de photographies Au-delà des DYS, rêve ta vie en couleurs Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit lundi 4 mai 2026.
Pleurtuit
Exposition de photographies Au-delà des DYS, rêve ta vie en couleurs
Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-05-04
La médiathèque propose une exposition photo du 4 mai 2026 au 1er juin 2026 sur les horaires d’ouverture habituels.
Avec sensibilité et couleurs, Annabelle Bouguet invite à porter un autre regard sur les troubles du langage écrit. .
Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
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English :
L’événement Exposition de photographies Au-delà des DYS, rêve ta vie en couleurs Pleurtuit a été mis à jour le 2026-04-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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