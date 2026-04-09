Exposition de photographies Au-delà des DYS, rêve ta vie en couleurs Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Pleurtuit

Exposition de photographies Au-delà des DYS, rêve ta vie en couleurs

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-05-04

La médiathèque propose une exposition photo du 4 mai 2026 au 1er juin 2026 sur les horaires d’ouverture habituels.

Avec sensibilité et couleurs, Annabelle Bouguet invite à porter un autre regard sur les troubles du langage écrit. .

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

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English :

L’événement Exposition de photographies Au-delà des DYS, rêve ta vie en couleurs Pleurtuit a été mis à jour le 2026-04-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme