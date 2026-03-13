Bébés lecteurs et éveil musical Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Bébés lecteurs et éveil musical

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-04-09 10:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Les médiathécaires et Fabienne Weisse, musicienne de l’école de musique Les notes d’émeraude , proposent aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte, 30 minutes de lectures mises en musique et d’éveil musical.

Réservation obligatoire. .

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

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English :

L’événement Bébés lecteurs et éveil musical Pleurtuit a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme