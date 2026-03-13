Heure du conte Handi, Cap ! Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Heure du conte Handi, Cap !

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 10:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Les médiathécaires et Fabienne Weisse, intervenante musicale à l’école de musique les Notes d’Emeraude, proposent une heure du conte Handi, Cap ! . Nous irons à la rencontre de petits héros capables de grandes choses. Alors, prêt pour l’aventure ?

Lectures mises en musique pour les enfants à partir de 3 ans, durée 30 mn.

Gratuit sur réservations par téléphone ou en ligne. .

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

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English :

L’événement Heure du conte Handi, Cap ! Pleurtuit a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme