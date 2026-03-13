Heure du conte Handi, Cap ! Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit
Heure du conte Handi, Cap ! Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit mercredi 8 avril 2026.
Heure du conte Handi, Cap !
Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08 10:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Les médiathécaires et Fabienne Weisse, intervenante musicale à l’école de musique les Notes d’Emeraude, proposent une heure du conte Handi, Cap ! . Nous irons à la rencontre de petits héros capables de grandes choses. Alors, prêt pour l’aventure ?
Lectures mises en musique pour les enfants à partir de 3 ans, durée 30 mn.
Gratuit sur réservations par téléphone ou en ligne. .
Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20
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L’événement Heure du conte Handi, Cap ! Pleurtuit a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme