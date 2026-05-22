Spectacle de fin d’année Atelier Théâtre de Pleurtuit Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit
Spectacle de fin d’année Atelier Théâtre de Pleurtuit Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit samedi 30 mai 2026.
Pleurtuit
Spectacle de fin d’année Atelier Théâtre de Pleurtuit
Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les jeunes comédiens de l’Atelier Théâtre de Pleurtuit vous donnent rendez-vous pour leur spectacle de fin d’année, mis en scène par Laëtitia Hamon avec les troupes Plurielle et de Dinard. .
Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
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English :
L’événement Spectacle de fin d’année Atelier Théâtre de Pleurtuit Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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