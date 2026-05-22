Spectacle de fin d’année Atelier Théâtre de Pleurtuit Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

Pleurtuit

Spectacle de fin d’année Atelier Théâtre de Pleurtuit

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les jeunes comédiens de l’Atelier Théâtre de Pleurtuit vous donnent rendez-vous pour leur spectacle de fin d’année, mis en scène par Laëtitia Hamon avec les troupes Plurielle et de Dinard. .

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

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English :

L’événement Spectacle de fin d’année Atelier Théâtre de Pleurtuit Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme