Visite de l’écodomaine Hasenn, Ecodomaine Hasenn, Pleurtuit

Visite de l’écodomaine Hasenn 5 – 7 juin Ecodomaine Hasenn Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir notre jardin ornemental et nourricier de près de 2 hectares au bord du Frémur.

Vous pourrez y croiser nos animaux (vache, moutons, poules, canards, oies), visiter notre potager et notre verger et goûter nos produits et surtout nos 7 miels issus de territoires de la côte d’Emeraude.

Ecodomaine Hasenn 1, La Mettrie Labbé 35730 Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 18 49 38 31 https://www.hasenn.bzh/ https://www.instagram.com/hasenn_ecodomaine/ Notre écodomaine est un jardin ornemental et nourricier de près de 2 hectares au bord du Frémur.

Vous pourrez y croiser nos animaux et goûter nos miels. Possibilité de se garer à proximité immédiate.

Venez découvrir notre jardin ornemental et nourricier de près de 2 hectares au bord du Frémur.

©hasenn