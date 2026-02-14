Visite de l’écodomaine Hasenn, Ecodomaine Hasenn, Pleurtuit
Visite de l’écodomaine Hasenn, Ecodomaine Hasenn, Pleurtuit vendredi 5 juin 2026.
Visite de l’écodomaine Hasenn 5 – 7 juin Ecodomaine Hasenn Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Venez découvrir notre jardin ornemental et nourricier de près de 2 hectares au bord du Frémur.
Vous pourrez y croiser nos animaux (vache, moutons, poules, canards, oies), visiter notre potager et notre verger et goûter nos produits et surtout nos 7 miels issus de territoires de la côte d’Emeraude.
Ecodomaine Hasenn 1, La Mettrie Labbé 35730 Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 18 49 38 31 https://www.hasenn.bzh/ https://www.instagram.com/hasenn_ecodomaine/ Notre écodomaine est un jardin ornemental et nourricier de près de 2 hectares au bord du Frémur.
Vous pourrez y croiser nos animaux et goûter nos miels. Possibilité de se garer à proximité immédiate.
Venez découvrir notre jardin ornemental et nourricier de près de 2 hectares au bord du Frémur.
©hasenn
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