Exposition de photographies dans l’église du XIIème siècle, Église Notre-Dame de l’Assomption de Beaussiet, Mazerolles

Informations pratiques

Exposition de photographies dans l’église du XIIème siècle 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption de Beaussiet Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le travail réalisé tout au long de l’année par le club photo de Mazerolles, dans le cadre exceptionnel d’une église superbement restaurée et ouverte spécialement pour l’occasion.

Le XIIe siècle, représenté par les fresques anciennes de l’édifice, dialogue avec le XXIe siècle à travers quelque 150 photographies réalisées par les membres du club.

Artistes et artisans seront également présents sous le porche typique de l’église, prolongeant cette rencontre entre patrimoine et création contemporaine.

Église Notre-Dame de l’Assomption de Beaussiet 600 Chemin de l’Arrioucla 40090 Mazerolles Mazerolles 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine L’église est en grande partie construite en briques. Une nef simple terminée par une abside semi-circulaire fut primitivement bâtie avant le large collatéral actuel du nord, agrandi d’un clocher-tour fortifié. Deux arcades en plein cintre assurent la communication entre les deux nefs non voûtées. Au nord, un porche abrite toute la façade et reçoit sur des piliers ronds le toit du bâtiment. Une porte en bois sculpté s’inscrit dans un arc plein cintre à triple voussures, retombant sur des colonnettes à chapiteaux.

Exposition du travail de l’année du club photo de Mazerolles.

© Déclic mazerollais