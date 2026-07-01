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AGENDA · Montauban-sur-l'Ouvèze

Exposition de photographies Frédéric Bons Montauban-sur-l’Ouvèze

samedi 25 juillet 2026 · Montauban-sur-l'Ouvèze

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Ancienne chapelle de la Combe
Ville
26170 Montauban-sur-l'Ouvèze
Département
Drôme
Tarif

Montauban-sur-l’Ouvèze

Exposition de photographies Frédéric Bons

Ancienne chapelle de la Combe Montauban-sur-l’Ouvèze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Exposition de photographies
  .

Ancienne chapelle de la Combe Montauban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   mairie.montaubansurouveze@gmail.com

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English :

Photo exhibition

L’événement Exposition de photographies Frédéric Bons Montauban-sur-l’Ouvèze a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale