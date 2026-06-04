Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac place de l’église Saignes
Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac place de l’église Saignes samedi 4 juillet 2026.
Saignes
Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac
place de l’église Eglise Saignes Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Ils ont partagé leur vie entre le travail à la ferme et celui de guides bateliers à Padirac
Ils ont partagé leur vie entre le travail à la ferme et celui de guides bateliers à Padirac. Portraits et témoignages de souvenirs d'une double activité sur et sous le causse
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place de l’église Eglise Saignes 46500 Lot Occitanie +33 6 83 02 54 94
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English :
They divided their lives between working on the farm and as boat guides in Padirac
L’événement Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac Saignes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne