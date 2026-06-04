Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac place de l’église Saignes

Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac place de l’église Saignes

Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac place de l’église Saignes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : place de l'église

Adresse : Eglise

Ville : 46500 Saignes

Département : Lot

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saignes

Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac

place de l’église Eglise Saignes Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Ils ont partagé leur vie entre le travail à la ferme et celui de guides bateliers à Padirac

Ils ont partagé leur vie entre le travail à la ferme et celui de guides bateliers à Padirac. Portraits et témoignages de souvenirs d'une double activité sur et sous le causse

  .

place de l’église Eglise Saignes 46500 Lot Occitanie +33 6 83 02 54 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

They divided their lives between working on the farm and as boat guides in Padirac

L’événement Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac Saignes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne