Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac place de l’église Saignes

Saignes

Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac

place de l’église Eglise Saignes Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Ils ont partagé leur vie entre le travail à la ferme et celui de guides bateliers à Padirac

Ils ont partagé leur vie entre le travail à la ferme et celui de guides bateliers à Padirac. Portraits et témoignages de souvenirs d'une double activité sur et sous le causse

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place de l’église Eglise Saignes 46500 Lot Occitanie +33 6 83 02 54 94

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English :

They divided their lives between working on the farm and as boat guides in Padirac

L’événement Exposition de photographies Les anciens guides paysans du Gouffre de Padirac Saignes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne