Montrozier

Exposition de photographies

Gages Montrozier Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-06-02

Découvrez l’exposition de photos Mes anges, un monde paral’aile .

La Gageothèque aura le plaisir de vous présenter l’exposition de photos Mes anges, un monde paral’aile . Alain Campargue, physicien au CNRS et photographe, y saisit l’insaisissable il imagine des installations où il dispose des graines pour appâter les mésanges, et attend patiemment, à l’affût avec son appareil, l’instant où la grâce frappera… Le résultat des clichés tous plus beaux les uns que les autres, de scènes à peine perceptibles par l’œil humain et remplies d’une rare poésie. L’entrée est gratuite, et un vernissage aura lieu le mardi 2 juin à 18h30 en présence de l’artiste. .

Gages Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 49 98 gageotheque@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the photo exhibition Mes anges, un monde paral aile .

L’événement Exposition de photographies Montrozier a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)