Les papillons du Causse Randonnée Natura 2000 Médiathèque de Gages Montrozier Montrozier
Les papillons du Causse Randonnée Natura 2000 Médiathèque de Gages Montrozier Montrozier samedi 6 juin 2026.
Montrozier
Les papillons du Causse Randonnée Natura 2000
Médiathèque de Gages Montrozier Gageothèque Montrozier Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Des trésors se trouvent tout près de chez vous… Le Causse Comtal, site classé Natura 2000 , en regorge.
Rural concept et la Gageothèque vous proposent une nouvelle randonnée Natura 2000 , sur le thème des papillons du Causse. Celle-ci sera guidée par Louis Moro, écologue. Le rendez-vous est fixé à 10h00 à la médiathèque de Gages, pour un co-voiturage jusqu’au départ du sentier. Les inscriptions, gratuites, sont à faire auprès du bibliothécaire à la médiathèque même, au 05 65 47 49 98 ou à l’adresse gageotheque@orange.fr .
Médiathèque de Gages Montrozier Gageothèque Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 49 98 gageotheque@orange.fr
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English :
There are treasures to be found close to home… The Causse Comtal, a Natura 2000 site, is full of them.
L’événement Les papillons du Causse Randonnée Natura 2000 Montrozier a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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