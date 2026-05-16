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Les papillons du Causse Randonnée Natura 2000 Médiathèque de Gages Montrozier Montrozier

Les papillons du Causse Randonnée Natura 2000 Médiathèque de Gages Montrozier Montrozier

Les papillons du Causse Randonnée Natura 2000 Médiathèque de Gages Montrozier Montrozier samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Gages Montrozier

Adresse : Gageothèque

Ville : 12630 Montrozier

Département : Aveyron

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit

Montrozier

Les papillons du Causse Randonnée Natura 2000

Médiathèque de Gages Montrozier Gageothèque Montrozier Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Des trésors se trouvent tout près de chez vous… Le Causse Comtal, site classé Natura 2000 , en regorge.
Rural concept et la Gageothèque vous proposent une nouvelle randonnée Natura 2000 , sur le thème des papillons du Causse. Celle-ci sera guidée par Louis Moro, écologue. Le rendez-vous est fixé à 10h00 à la médiathèque de Gages, pour un co-voiturage jusqu’au départ du sentier. Les inscriptions, gratuites, sont à faire auprès du bibliothécaire à la médiathèque même, au 05 65 47 49 98 ou à l’adresse gageotheque@orange.fr   .

Médiathèque de Gages Montrozier Gageothèque Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 49 98  gageotheque@orange.fr

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English :

There are treasures to be found close to home… The Causse Comtal, a Natura 2000 site, is full of them.

L’événement Les papillons du Causse Randonnée Natura 2000 Montrozier a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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