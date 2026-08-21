Exposition de Photographies, Musée du Patrimoine Rural d’Ugine, Outrechaise

Informations pratiques

Exposition de Photographies 19 et 20 septembre Musée du Patrimoine Rural d’Ugine Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec les photographes de l’Éclat de Vie, traversez les époques. À partir d’anciennes cartes postales, découvrez les vues actuelles de ces espaces, avec tous les changements opérés. Vous serez sans aucun doute époustouflés par la qualité et la précision de leur travail !

Musée du Patrimoine Rural d’Ugine 240 Allée du Crest-Cherel, 73400 Ugine Outrechaise 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07.71.08.92.83 https://musee-ugine.fr Installé dans une maison forte médiévale, le Musée du Patrimoine Rural d’Ugine saura ravir petits et grands avec son parcours de visite ludique et adapté ! Retour en enfance garanti pour les plus grands, et découvertes ravissantes pour les plus petits ! Grand parking à l’avant du musée, accessible en vélo ou en bus (arrêt aux Fontaines)

Avec les photographes de l’Éclat de Vie, traversez les époques. À partir d’anciennes cartes postales, découvrez les vues actuelles de ces espaces, avec tous les changements opérés. Vous serez sans la…

©Musée du Patrimoine Rural d’Ugine