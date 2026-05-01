Exposition de photographies Nuit de Patrick Pouliquen Médiathèque Municipale Plouvien

Plouvien

Exposition de photographies Nuit de Patrick Pouliquen

Médiathèque Municipale 75 Rue Laennec Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Nuit, tel est le thème de l’exposition de photographies du photographe plouviennois Patrick Pouliquen. Un thème large qui nous permet de découvrir le ciel, la Lune, mais aussi la ville, la mer, la vie sauvage, au moment où le jour disparait… A cette occasion, seront également présentés des clichés d’aurores boréales, pris par des habitants des communes de Plouvien et Bourg-Blanc en ce début d’année 2026, des appareils photographiques anciens de la collection personnelle de Patrick Pouliquen et des textes explicatifs sur son travail. .

Médiathèque Municipale 75 Rue Laennec Plouvien 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 40 92 59

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English : Exposition de photographies Nuit de Patrick Pouliquen

L’événement Exposition de photographies Nuit de Patrick Pouliquen Plouvien a été mis à jour le 2026-05-06 par OT PAYS DES ABERS