Le Printemps des Abers Rue de la Libération Plouvien

Plouvien

Le Printemps des Abers

Rue de la Libération Jardin de l’Espace Louis Coz Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:12:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Printemps des Abers revient en 2026 pour une nouvelle édition pleine de découvertes artistiques, en partenariat avec le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau. Ce rendez-vous incontournable invite à explorer nos espaces publics sous un nouvel angle, à travers des spectacles et performances qui tissent un véritable voyage sur le territoire.

Cette édition 2026 met particulièrement à l’honneur le burlesque, l’humour et l’inattendu.

Le programme de ce samedi

17h12 Phoenix Tragi-comédie philosophique de rue à partir de 10 ans (3h avec entracte) Parking de la salle de la Forge

Phoenix, c’est l’histoire d’une assemblée citoyenne, d’un chantier, d’une famille. On y parle de démocratie, de catastrophe écologique, d’héritage. Mais aussi… d’une I.A. qui ne sait pas faire une tarte aux pommes avec amour, du privé qui est politique. Et surtout, de Liberté. Et à la fin, ça finit bien.

19h12 A tiroirs ouverts jonglage et musique tout public (1h) parking derrière la mairie

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de la vie. Il tombe, se relève, se lance des défis, parle à ses balles et multiplie les situations loufoques. Malgré lui, il crée une symphonie singulière faite de bric et de broc dans laquelle se faufile une clarinette et un concert de verres. À tiroirs ouverts est un spectacle jonglé et burlesque, drôle et touchant, d’une haute technicité.

21h33 L’autre Dame de Paris théâtre de rue et cirque tour public (1h15) jardin de l’église

Être engagé et s’amuser, c’est possible ? En tous cas, on peut essayer ! L’autre Dame de Paris pose un regard décalé sur une œuvre du passé dont les sujets sont toujours d’actualité. Entre théâtre de rue, cirque, danse et autres surprises, nous suivrons les aventures d’une bohémienne, d’un bossu, d’une cathédrale et de son parvis… Tout ça sur des musiques de Santa Barbara, Rage Again the Machine et les Jacksons Five ! .

Rue de la Libération Jardin de l’Espace Louis Coz Plouvien 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 37 66 00

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English :

L’événement Le Printemps des Abers Plouvien a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DES ABERS