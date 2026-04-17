Pardon de Sain Jaoua à Plouvien Lieu-dit Saint-Jaoua Plouvien

Plouvien

Pardon de Sain Jaoua à Plouvien

Lieu-dit Saint-Jaoua Chapelle Saint Jaoua Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-03 15:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le pardon de St Jaoua est une fête religieuse qui se tient à la chapelle. A 10h30, après une bénédiction à la fontaine, c’est en procession que les fidèles se rendent à la chapelle pour la messe dominicale.

A 12h30, un repas est servi à la salle polyvalente.

Réservation 07 88 12 34 80 ou 02 98 40 91 27 avant le 25 avril. .

Lieu-dit Saint-Jaoua Chapelle Saint Jaoua Plouvien 29860 Finistère Bretagne +33 6 75 92 38 00

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English :

L’événement Pardon de Sain Jaoua à Plouvien Plouvien a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PAYS DES ABERS