Exposition de photos anciennes d’Orgelet, Point Informations Tourisme, Orgelet

Informations pratiques

Exposition de photos anciennes d’Orgelet 19 et 20 septembre Point Informations Tourisme Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis de nombreuses années, l’ASPHOR constitue une photothèque historique en collectant, préservant et numérisant des milliers de photographies anciennes de la région d’Orgelet ; une expositionest organisée mettant en lumière quelques éléments remarquable de ce patrimoine photographique, témoin de l’histoire, des paysages et de la vie de notre territoire.

Point Informations Tourisme Place Marnix Orgelet, Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Depuis de nombreuses années, l’ASPHOR constitue une photothèque historique en collectant, préservant et numérisant des milliers de photographies anciennes de la région d’Orgelet ; une expositionest…

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