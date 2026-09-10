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Exposition de photos anciennes d’Orgelet, Point Informations Tourisme, Orgelet

samedi 19 septembre 2026 · Point Informations Tourisme · Orgelet

Exposition de photos anciennes d’Orgelet, Point Informations Tourisme, Orgelet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Point Informations Tourisme
Adresse
Place Marnix Orgelet,
Ville
39270 Orgelet
Département
Jura

Exposition de photos anciennes d’Orgelet 19 et 20 septembre Point Informations Tourisme Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis de nombreuses années, l’ASPHOR constitue une photothèque historique en collectant, préservant et numérisant des milliers de photographies anciennes de la région d’Orgelet ; une expositionest organisée mettant en lumière quelques éléments remarquable de ce patrimoine photographique, témoin de l’histoire, des paysages et de la vie de notre territoire.

Point Informations Tourisme Place Marnix Orgelet, Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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© ASPHOR

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