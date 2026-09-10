Exposition de photos anciennes d’Orgelet, Point Informations Tourisme, Orgelet
samedi 19 septembre 2026 · Point Informations Tourisme · Orgelet
Informations pratiques
Exposition de photos anciennes d’Orgelet 19 et 20 septembre Point Informations Tourisme Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Depuis de nombreuses années, l’ASPHOR constitue une photothèque historique en collectant, préservant et numérisant des milliers de photographies anciennes de la région d’Orgelet ; une expositionest organisée mettant en lumière quelques éléments remarquable de ce patrimoine photographique, témoin de l’histoire, des paysages et de la vie de notre territoire.
Point Informations Tourisme Place Marnix Orgelet, Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Depuis de nombreuses années, l’ASPHOR constitue une photothèque historique en collectant, préservant et numérisant des milliers de photographies anciennes de la région d’Orgelet ; une expositionest…
© ASPHOR
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