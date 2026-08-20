Exposition de photos anciennes, Vitrines des commerces du centre-ville, Esse

vendredi 18 septembre 2026 · Vitrines des commerces du centre-ville · Esse

Informations pratiques

Exposition de photos anciennes 18 – 20 septembre Vitrines des commerces du centre-ville Charente

Gratuit. Pas de limite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Commerces et patrimoine d’avant.

Vitrines des commerces du centre-ville 16500 Confolens Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine

Commerces et patrimoine d avant.