AGENDA · Esse
Exposition de photos anciennes, Vitrines des commerces du centre-ville, Esse
vendredi 18 septembre 2026 · Vitrines des commerces du centre-ville · Esse
Informations pratiques
Exposition de photos anciennes 18 – 20 septembre Vitrines des commerces du centre-ville Charente
Gratuit. Pas de limite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Commerces et patrimoine d’avant.
Vitrines des commerces du centre-ville 16500 Confolens Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine
Commerces et patrimoine d avant.