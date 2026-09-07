Exposition de photos de classe anciennes à la salle des fêtes de la petite Hirondelle, Salle des fêtes de la petite Hirondelle, Écourt-Saint-Quentin

dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes de la petite Hirondelle · Écourt-Saint-Quentin

Informations pratiques

Exposition de photos de classe anciennes à la salle des fêtes de la petite Hirondelle Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle des fêtes de la petite Hirondelle Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition de photos de classe anciennes

Salle des fêtes de la petite Hirondelle rue henri barbusse – ecourt saint quentin Écourt-Saint-Quentin 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition de photos de classe anciennes