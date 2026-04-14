Prignac-et-Marcamps

Exposition de photos et peinture

Église Saint-Michel Prignac-et-Marcamps Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-08

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Prignac et Marcamps organise une exposition de photographies et de peintures Nature et Patrimoine à l’église Saint Michel de Prignac et Marcamps.

L’exposition sera visible du 2 au 3 mai ainsi que du 8 au 10 mai. Le vernissage est prévu le samedi 2 mai à 18h30. .

Église Saint-Michel Prignac-et-Marcamps 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine asp.prignac@gmail.com

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English : Exposition de photos et peinture

L’événement Exposition de photos et peinture Prignac-et-Marcamps a été mis à jour le 2026-04-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme