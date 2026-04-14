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Exposition de photos et peinture Prignac-et-Marcamps

Exposition de photos et peinture Prignac-et-Marcamps

Exposition de photos et peinture Prignac-et-Marcamps samedi 2 mai 2026.

Adresse : Église Saint-Michel

Ville : 33710 Prignac-et-Marcamps

Département : Gironde

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Prignac-et-Marcamps

Exposition de photos et peinture

Église Saint-Michel Prignac-et-Marcamps Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-08

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Prignac et Marcamps organise une exposition de photographies et de peintures Nature et Patrimoine à l’église Saint Michel de Prignac et Marcamps.
L’exposition sera visible du 2 au 3 mai ainsi que du 8 au 10 mai. Le vernissage est prévu le samedi 2 mai à 18h30.   .

Église Saint-Michel Prignac-et-Marcamps 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine   asp.prignac@gmail.com

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English : Exposition de photos et peinture

L’événement Exposition de photos et peinture Prignac-et-Marcamps a été mis à jour le 2026-04-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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