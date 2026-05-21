Lanildut

Exposition de photos Jacques de Thézac

Autour de la maison-feu Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-06-15

Exposition de clichés d’époque pour découvrir et comprendre l’action bienveillante et salvatrice de cet homme auprès des marins bretons et de leurs familles .

Autour de la maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05

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English :

L’événement Exposition de photos Jacques de Thézac Lanildut a été mis à jour le 2026-05-21 par OT IROISE BRETAGNE