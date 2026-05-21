Exposition de photos Jacques de Thézac Lanildut
Exposition de photos Jacques de Thézac Lanildut lundi 15 juin 2026.
Lanildut
Exposition de photos Jacques de Thézac
Autour de la maison-feu Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-06-15
Exposition de clichés d’époque pour découvrir et comprendre l’action bienveillante et salvatrice de cet homme auprès des marins bretons et de leurs familles .
Autour de la maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05
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English :
L’événement Exposition de photos Jacques de Thézac Lanildut a été mis à jour le 2026-05-21 par OT IROISE BRETAGNE
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