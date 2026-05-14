Spectacle de marionettes route de l’Aber Lanildut
Spectacle de marionettes route de l’Aber Lanildut dimanche 7 juin 2026.
Lanildut
Spectacle de marionettes
route de l’Aber Espace Queffelec Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Pour petits et grands, un spectacle poétique de marionnettes par la Compagnie Coléportes vous est proposé par l’association Aber Ildut Loisirs et Culture.
Venez rêver et retrouvez votre âme d’enfant ! .
route de l’Aber Espace Queffelec Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 45 89 47 89
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English : Spectacle de marionettes
L’événement Spectacle de marionettes Lanildut a été mis à jour le 2026-05-14 par OT IROISE BRETAGNE
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