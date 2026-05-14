Spectacle de marionettes route de l’Aber Lanildut

Lanildut

Spectacle de marionettes

route de l’Aber Espace Queffelec Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Pour petits et grands, un spectacle poétique de marionnettes par la Compagnie Coléportes vous est proposé par l’association Aber Ildut Loisirs et Culture.

Venez rêver et retrouvez votre âme d’enfant ! .

route de l’Aber Espace Queffelec Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 45 89 47 89

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English : Spectacle de marionettes

L’événement Spectacle de marionettes Lanildut a été mis à jour le 2026-05-14 par OT IROISE BRETAGNE