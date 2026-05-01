Lanildut

Exposition photos

Maison-feu Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-23

Exposition des photographies de Pierre LUCAS à la maison-feu de Lanildut

Acteur et regardeur de l’instant, ainsi va l’emprise du photographe sur son espace proche. Quêteur obsessionnel, arpenteur d’espaces et de temps,

Pierre LUCAS photographie un territoire que s’efface à pas feutrés. Son langage photographique explore la lumière des jours, la douceur des choses, des gens et des paysages. .

Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05

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English :

L’événement Exposition photos Lanildut a été mis à jour le 2026-05-18 par OT IROISE BRETAGNE